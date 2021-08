Daniel Durand: “Me fui a Filipinas y empecé otra vida”

En comunicación con Radio Cuaderno, de Radio Nacional Gualeguaychú, el escritor entrerriano Daniel Durand (Concordia, 1964) contó que en 2015 cambió su vida. “Era soltero, tenía 52, tenía mi vida hecha, tenía mi casa, había hecho un camino en la poesía y en algún momento pensé ¿sigo así para siempre con mi casita, mis poemas y mi vida de soltero o duplico la apuesta y trato de vivir la vida de nuevo? Y decidí empezar de cero. Conocí una chica filipina por internet y me fui a Filipinas a conocerla y me quedé a vivir, nos casamos, tuvimos hijos y empecé otra vida”, contó Durand y también se refirió a la película La vida que te agenciaste en la que el documentalista Mario Varela viajó a Filipinas para entrevistarlo. “Él viajó a Filipinas sin mi consentimiento, me tocó timbre y yo no le abrí. Lo defino como una carrera de obcecados. Mario Varela es un obcecado y yo también lo soy. No me interesa ver la película, pasé muchas noches sin dormir, angustiado”, contó Durand.

“No practico un estilo definido. O mejor sí, es un estilo mutante: así es como me gustaría considerar mi experiencia con la literatura”, dijo Durand al repasar su obra y agregó: “Pienso en poesía todo el tiempo, cuando hablo, cuando duermo, cuando sueño, cuando charlo, cuando chateo, todo para mí está relacionado con la poesía. Vivo las 24 horas del día pensando en poesía. Mi compañera, la madre de mis hijos, muchas veces me ve caminando en círculos y me dice ¿qué estás haciendo? Y yo estoy pensando en poemas, en poesía, en literatura, en frases, en conectar textos para dar clase. Vivo para la poesía”.

En esta nota, Durand compartió poemas, sus experiencias personales, su presente dedicado a la enseñanza de literatura y a la crianza de sus hijos (“Mis hijos hablan en inglés. No hablo más español, eso me cuesta mucho”). También habló de su proyecto de escritura electrónica que surgió al experimentar con convertidores de audio en texto (“La máquina entendía cualquier cosa, se producían muchas originalidades casuales. Usaba estos programas. Entonces yo le ponía la radio o le ponía música y la computadora escribía cualquier cosa. Por ejemplo, yo le ponía música clásica y el programa escribía palabras. Y la única fuente de sonido era musical, no era verbal”) y de su interés por la poesía fescenina (“Cuando escribo sobre sexo voy en contra de esa idea convencional de lo lindo de la poesía. Trabajo más la idea fescenina, la idea del mal gusto. Se llama poesía fescenina, viene de Grecia).

Durand publicó los libros Segovia (Amadeo Mandarino, 1999), El Estado y él se amaron (Mansalva, 2006), Ruta de la inversión (Gog y Magog, 2009), Tengo una idea moteada de lo que soy (Belleza y Felicidad, 2010), El Cielo de Boedo (Blatt & Ríos, 2015), Como un Marlboro (Mansalva, 2016) y Cabeza de Buey (Lomo, 2017). Como editor cofundó la editorial Deldiego y la revista 18 Whiskys. Actualmente codirige la editorial Colección Chapita y es el director de la Escuela de Poesía y Edición, donde dicta cursos para la formación de poetas, editores y lectores de poesía contemporánea.