Daniel Balmaceda recordó al creador de la bandera: "Belgrano siempre se preocupó más por el prójimo que por sí mismo"

El historiador y escritor Daniel Balmaceda analizó la figura del prócer en una charla con Adrián Korol por Radio Nacional . La creación de la bandera y cuál fue la inspiración para elegir esos colores. Sus misiones diplomáticas en Inglatera junto a Rivadavia. ¿Cómo lo veían sus contemporáneos?

"Belgrano fue a estudiar a España Comercio motivado por el padre, y cuando llegó a Europa, les dijo a sus padres que quería estudiar Derecho. Luego se entusiasmó con la economía y al volver a Sudamérica ya se interesó por este tema", mencionó.

En otro de los momentos de la entrevista Balmaceda recordó las misiones de Belgrano al exterior: "También viajó con Rivadavia a Londres , y ellos querían que Inglaterra se sumara a la movida de independencia respecto de España. Allí en Inglaterra, ambos descubrieron el dandismo. Cuando volvió al Río de la Plata, regresó cambiado. Se cuidaba, se perfumaba e instaló ese cuidado entre sus pares".

Además aclaró que Belgrano definió los colores de la bandera al replicar los que ya se usaban entre los ejércitos de la patria."Los soldados usaban el celeste y blanco en escarapelas, y él lo tomó", agregó.

Al año siguiente de la muerte de Belgrano, sus conocidos hicieron un banquete en su homenaje, pero en ninguna de las dos ocasiones, recordaron el hecho de que había creado la bandera.

Por último el historiador destacó: "Uno puede aplaudir muchos momentos de su vida. En sus textos solía hablar de que era una persona que se reía mucho. Era alguien al que veían como una persona optimista. Si bien Belgrano tuvo mucho tiempo problemas de salud, a él se lo recordaba como alguien alegre y con buena actitud. Su gran bandera fue el bien común. Siempre se preocupó más por el prójimo que por el mismo".