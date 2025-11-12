Damián Martínez, el psicólogo que busca tesoros en las playas de Gesell

En Amnesia, con Pablo Valente, el invitado fue Damián Martínez, psicólogo y creador de contenido que combina su profesión con una pasión muy singular: recorrer las playas de Villa Gesell con un detector de metales en busca de objetos perdidos.

Desde alianzas de matrimonio y monedas antiguas hasta relojes, dijes y celulares, Martínez encontró de todo. Pero más allá del valor material, lo que más lo motiva es la historia detrás de cada hallazgo.

“Yo devuelvo todo lo que tenga dueño. A veces mando anillos por encomienda a otras provincias. Me emociona pensar que alguien recupera algo con tanto valor sentimental.”

Su canal de YouTube, Valiosa Detección, ya acumula miles de seguidores que lo acompañan en cada búsqueda. “De cada mil objetos, novecientos son basura —cuenta entre risas—, pero el día que encontrás un anillo de oro, gritás como si hubieras ganado un campeonato.”

Para Martínez, el detectorismo es más que un hobby: es una forma de conexión con el entorno y la historia. “Hay que buscar con respeto: tapar los pozos, cuidar la playa, dejar todo mejor de lo que estaba. Encontrar algo valioso no es solo suerte, también es conciencia.”

📲 Seguilo en redes como @valiosadeteccion y descubrí las historias que esconde la arena.