Damián Lemes: "Yo quería hacer una canción que abrazara a todos y a todas"

El músico gualeguaychuense Damián Lemes ganó el Certamen Internacional de Canciones de la Fundación Memoria del Chamamé con su canción La lumbre. Este año la temática fue la fe. “Me acordé de una charla con mi viejo en la que me habló de Nuestra señora de las islas. Y yo recordaba que era una virgencita del litoral pero no sabía nada más. Entonces me puse a investigar hasta que llegué a esa imagen: está en una capilla en Villa Paranacito. Y tiene una característica que me volcó a la composición. El autor de la imagen quiso que tuviera un anclaje isleño, localista. La virgen está con su gurisito, con su niño milagrero que está agarrado a su túnica y ella en vez de estar parada en una nube o en un pedestal o en algún lugar grandilocuente como estamos acostumbrados, la virgen está sobre un embalsado de camalotes con una serpiente y un yacaré”, contó Damián Lemes y agregó: “La temática era la fe, las religiones, que son cuestiones muy personales. Y yo quería que la canción abrazara a todos y a todas. Así salió La lumbre”.

En esta nota, Lemes habló sobre su manera de componer ligada a la investigación, contó la historia de su canción Juanele y habló sobre el matriarcado en la cultura Chaná reflejada en su disco Guarango y particularmente en su canción Guardamemoria, entre otros temas. Asimismo, adelantó que próximamente estará presentando su música en Tecnópolis.

“Me esperanza este tiempo de canciones de raíz folcklórica con ondulaciones litorales. Hay valoraciones a nivel global. Estamos celebrando que el chamamé haya sido declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, dijo Lemes en referencia al panorama actual del cancionero popular del litoral.

