Dalma Maradona: "A mí nunca me terminó de cerrar Luque"

Dalma Maradona aseguró ayer en el juicio oral a siete profesionales de la salud por la muerte de su padre que a ella "nunca" le "terminó de cerrar" el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados.

"A mí nunca me terminó de cerrar Luque, pero nunca pensé que no fuera a hacer lo mejor para mi papá", declaró la primera hija de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona.

La testigo sostuvo que había cosas de Luque que no las convencían ya que les habían contado que "él y su hermano estaban involucrados en un hecho de una persona que había muerto en Año Nuevo", aunque luego les dijeron "que no era así, que no pasaba nada".

Dalma dijo que, tras la operación en la cabeza por un hematoma subdural en la clínica Olivos, ella "no estaba de acuerdo con la casa que se eligió para la internación domiciliaria" de Diego.

"En el chat que creamos para hablar de la salud de mi papá, Luque, (Agustina) Cosachov y (Carlos Ángel) Díaz nos dijeron que se iban a encargar del cuerpo médico de mi papá con el respaldo y los aparatos de Swiss Medical", recordó.

Según Dalma, les "prometieron enfermeras las 24 horas, que le iban a tomar la presión todos los días, que iba a haber una ambulancia en la puerta y acompañantes terapéuticos".

"Yo pedí que se pusiera otro médico clínico, nunca me dieron una respuesta", agregó en su testimonio ante las juezas Julieta Makintach, Verónica Di Tommaso y el juez Maximiliano Saravino del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro.

“El lugar era un asco”

Respecto al día de la muerte, la hija del 10 afirmó que cuando lo vio en la habitación, lo encontró "muy hinchado".

"Me tiré encima cuando entré, porque pensé que se iba a despertar de alguna manera: la panza, las manos, todo el cuerpo hinchado tenía", señaló.

Dalma agregó que "el lugar era un asco, había olor a pis, la cama era un asco y había un inodoro portátil, había unos paneles en las ventanas para que no entrara luz" e insistió con que "la habitación era horrible, la cocina era un asco".

"Yo no recomendaría esa casa para una internación domiciliaria. No sé con qué frecuencia Luque, Cosachov y Díaz iban a ver a mi papá. A los acompañantes terapéuticos los echaron enseguida, no duraron nada", detalló la actriz, que criticó que tampoco hubo una ambulancia como habían dicho en un principio.

Y criticó: "Me consta que Vanesa y Matías Morla, (Christian Maximiliano) Pomargo, Luque y Agustina (Cosachov) son parte de un equipo que no hicieron nada para que pudiéramos estar cerca ni que él (Diego) estuviera bien. Nosotras siempre estuvimos a disposición".

Qué declaró Stinfale

Más temprano, el abogado Víctor Stinfale declaró que "fueron a cuidar que Diego no tomara alcohol y se terminó muriendo del corazón".

"Yo creo que en el fondo fue un susto más de Maradona y se terminó muriendo. No creo que estuvieran pensando que Diego se estaba por morir", expresó el letrado.

En el banquillo de los acusados están Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical Nancy Edith Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni; el enfermero Ricardo Omar Almirón; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", sabía que el "10" podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo".

Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre del 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol, luego de haber sido sometido a una neurocirugía.

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".