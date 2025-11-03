CyberMonday: 900 marcas participan con un descuento promedio del 31%

desde hoy y hasta el miércoles

El evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre a la medianoche.

La nueva edición del CyberMonday cuenta con la participación de casi 900 empresas entre grandes marcas, pymes y emprendedores, que ofrecen un descuento promedio del 31%.

Todas las tiendas oficiales están disponibles en la web www.cybermonday.com.ar, que registró un acumulado de dos millones de usuarios.

Los distritos que lideran el tráfico son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

Las categorías más exploradas por los usuarios fueron Electrodo y Tecno, Indumentaria y Calzado, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Salud y Belleza, Deportes y Fitness, Motos y Autos, Bebés y Niños, y Super, Gastronomía y Bodegas.

Según la fiscalización de ofertas realizada por CACE junto con la Universidad de Buenos Aires, el descuento promedio del sitio alcanza el 31%.

Las categorías destacadas son Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Muebles, Hogar y Deco (35%), Super, Gastronomía y Bebidas (35%), Bebés y Niños (34%) e Indumentaria y Calzado (31%).

“Desde CACE trabajamos para que el consumidor viva la mejor experiencia posible durante el CyberMonday, accediendo a ofertas y oportunidades exclusivas en el canal oficial del evento”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE.

“Con un promedio de descuento del 31%, CyberMonday 2025 es el evento con mayor descuento desde CyberMonday 2021”, agregó.

Los 10 términos más buscados en las primeras horas del evento fueron Aire Acondicionado, Heladeras, Zapatillas, Celulares, Lavarropas, TV, Notebook, Bicicletas, Perfumes y Colchón.

Este año el sitio vuelve a incorporar al Cybot, un agente desarrollado con inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a encontrar las mejores oportunidades de compra.

En secciones especiales, como MegaOfertas, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Más Clickeados y Contenidos Destacados, las marcas presentan sus promociones más atractivas.