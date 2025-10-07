Cuti Carabajal: “Tuvimos la suerte de componer canciones que se hicieron del pueblo”

El compositor y guitarrista Cuti Carabajal visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati en nuestro estudio y repasó su historia junto a Roberto, su hermano y compañero de dúo. Recordó la legendaria peña Sonkoy, su paso por los escenarios con los Carabajal y su vínculo con grandes poetas como León Benarós, Pablo Raúl Trullenque y Ariel Petrocelli.

Entre risas contó cómo terminó bailando una zamba con Menem en Olivos y cómo nacieron clásicos como La pucha con el hombre. También habló de su colaboración con Milo J, a quien admira por acercar el folclore a los jóvenes.

Con la misma humildad de siempre, Cuti sigue componiendo, tocando y disfrutando de la música que, como él dice, “ya es del pueblo”.