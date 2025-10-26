Curiosidades de un acto eleccionario que tuvo un desarrollo impecable en todo el país

Las elecciones legislativas movilizaron a toda la Argentina en un domingo primaveral donde los comicios se desarrollaron con normalidad aunque, como en cada votación, dejaron algunos episodios curiosos alejados de la política.

El primer hecho curioso lo protagonizó la mamá del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, quien al llegar a la puerta del Instituto Pedro Proveda de Vicente López se dio cuenta que se había olvidado en DNI, que tuvo que ir a buscar a su domicilio para poder sufragar.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también cometió un "blooper" al plegar la boleta y por ese motivo, con la asistencia del presidente de mesa, tuvo que volver a votar en La Rural de Palermo.

En materia de generosidad, algo habitual entre los votantes para con las autoridades de mesa, se destacó el expresidente Mauricio Macri, quien agasajó con "una espectacular picada" a todos los integrantes de la mesa en la que votó, ubicada en la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, en Juncal 3251, en el barrio de Palermo.

Otro dato curioso se produjo en Palermo, donde a último momento la jueza electoral María Romilda Servini dispuso el traslado de mesas de dos escuelas por "peligro de derrumbe y falta de luz".

El improvisado cambio se tomó tras detectarse el "desprendimiento de la mampostería en un aula y la falta de suministro eléctrico".

En tanto, en Santa Fe un hombre vestido como El Hombre Araña pero con la cara descubierta fue autorizado a votar ante la alegría de muchos chicos que lo rodearon como si fuera un auténtico superhéroe.

Sin embargo, en El Palomar hubo una situación similar pero con distinto final: Personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo 5 intervino cuando un hombre llegó al establecimiento maquillado y vestido como "Joker", el personaje de historietas, con intención de votar.

La delegada de mesa, María Alejandra Korol, le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa. "Desde 2019 nunca me pasó pero algún día iba a pasar", comentó el hombre disfrazado.

Otra de las postales fue protagonizada por la conductora televisiva Mirtha Legrand, quien apareció a sus 98 años sobre la calle Güemes 4621 para votar.

La estrella de los almuerzos llegó cerca de las 13 con un look impactante compuesto por un trajecito celeste y un exclusivo pañuelo de seda al cuello de la misma gama.

"Me vestí con los colores de la patria", dijo al ingresar a la escuela primaria 20 "Carlos María Biedma" Mirtha Legrand.

También provocó curiosidad en varias escuelas grupos de estudiantes de esos establecimientos dedicados a vender tortas, sandwiches y otros productos aprovechando la presencia masiva de gente en esos lugares.

El debut de la Boleta Única de Papel fue el gran protagonista del acto eleccionario y según los reportes de todas las jurisdicciones su utilización resultó efectiva y sin dificultades.

Por último, fuentes organizativas confirmaron que más de 10 mil vehículos "no tradicionales" fueron utilizados en los últimos días para el traslado de urnas por parte del Ejército Argentino junto a distintas instituciones locales.

Lanchas, mulas y caballos fueron utilizados para poder arribar a lugares donde no se llega de un modo "convencional".

El traslado de las urnas a caballo fue custodiado por el Ejército Argentino.