Curas en Opción por los Pobres se solidarizaron con Cristina Fernández

El grupo de curas en Opción por los Pobres manifestó que "es evidente que la Justicia no se identifica con el poder judicial" tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación a la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio de la causa de Vialidad. "Ninguna sociedad puede funcionar, siquiera mínimamente, sin Justicia. Pero es evidente que justicia no se identifica con el poder judicial" titularon los sacerdotes en un comunicado.

El padre Eduardo de la Serna criticó el falló y calificó el accionar de jueces y fiscales como "abominable". "Al Poder Judicial les importa aplicar el peso del poder, no el peso de la ley ni mucho menos de la justicia", dijo, y agregó: "Para acusar a un criminal debe haber un crimen. Si no hay crimen, no hay criminal", subrayó.

En tanto, destacó la fortaleza de la vicepresidenta tras conocer el fallo y sostuvo que "demuestra coraje y valentía". "El único momento que demuestra una debilidad, que tiene que ver con el amor, fue cuando habló de Néstor Kirchner", dijo.

