Cura contra el cáncer: investigadores argentinos trabajan en la creación de un medicamento a gran escala

“Ahora tenemos preparados los productos para manufacturarlos como un medicamento a gran escala. Vamos a hacer dos medicamentos: uno es un anticuerpo monoclonal para el cáncer y otro es una variante de Galectina 1 para enfermedades autoinmunes, especialmente esclerosis múltiple y arterosclerosis”, contó el bioquímico investigador del Conicet, Gabriel Rabinovich, a Guillermo "Macu" Mazzuca, en su programa "Amigos".

Y completó: “Cuando terminemos esto el año próximo, lo primero que tenemos que hacer es dar a las autoridades regulatorias y una vez que nos acepten todo vamos a hacer el ensayo de fase clínica en humanos”.

El proceso de descubrimiento le llevó 25 años de ciencia hasta que generó una empresa de base tecnológica y que obtuvieron dos productos de Galectina 1, recordó.

“En ese período es una falacia pensar que en forma inmediata un privado se interese porque ni siquiera sabíamos que podíamos tener una herramienta para curar el cáncer. Necesitamos pasar varios años de generación de ciencia básica. Y, en ese momento, el Conicet, la Agencia de Promoción científica y tecnológica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente secretaría) y las fundaciones sin fines de lucro nos apoyaron mucho”, destacó.

Asimismo, sobre su trayectoria, Rabinovich añadió: “Jamás me imaginé que la inmunoterapia hoy en día iba a ser el eje de muchísimos tratamientos de cáncer, enfermedades autoinmunes y neurológicas. Desde que empecé a cursar Inmunología me enamoré, porque es increíble pensar en nuestro sistema inmunológico, como tenemos linfocitos, células, que reconocen todo lo extraño, inclusive los tumores que crecen, aun cuando no los hayamos visto nunca, es algo maravilloso pensar que protegen lo propio.

Luego de bioquímico en junio de 1993, el científico realizó su doctoral en la cátedra de Inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

“Los anticuerpos que había hecho cuando era estudiante me salvaron la vida –rememoró-, porque uno de ellos me permitió reconocer una proteína muy clara, que cuando la secuenciamos resultó ser una proteína de unión azúcares que se desconocía la función en el sistema inmunológico en humanos, era la primera vez que se detectaba”.

Esa proteína era la Galectina 1. En la actualidad se hallaron al menos 15 Galectinas.

“Galectina 1 sirve para que los linfocitos vuelvan a la normalidad y no dañen componentes de tejidos propios. Fuimos descubriendo muchas funciones de esta proteína que es inmunosupresora y resuelve la respuesta inflamatoria”, explicó el bioquímico.

Y destacó: “Ahora en vez de eliminar las células malas, lo que logramos es reprogramarlas”.

“Este trabajo es original en el mundo. Ahora tenemos la alegría de que hay otra gente en el mundo que empezó a trabajar en Galectina 1. Antes estábamos bastante solos. Y con esos avances es una de las sensaciones más lindas que siento. El sueño siempre es llegar a los pacientes. Hemos colaborado con gente de Harvard y Oxford y para mí es un honor enorme desde un descubrimiento que salió de Argentina poder colaborar con ellos”, concluyó.