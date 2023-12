Cúneo Libarona prometió que "no habrá presiones a los jueces"

Más de 600 jueces, fiscales y defensores participaron de la cena anual Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la cual participó también el flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien prometió que "no habrá presiones" al Poder Judicial en su gestión.

"No va a haber presiones a los jueces (…) Tenemos que respetar la Constitución y la ley. Somos servidores de la República y la sociedad", afirmó el ministro y abogado penalista durante su discurso en la cena a la que asistieron, entre otros, los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, según fuentes que asistieron al evento en el salón Goldencenter de Parque Norte.

"Lo invité a (al presidente) Javier Milei y, apenado por no poder asistir, me comunicó que les demuestre su respeto ante esta asociación", contó el famoso abogado ante un auditorio repleto de magistrados.

"Javier me dijo: 'Yo quiero que haya independencia judicial y división de poderes y que se respete a los jueces'. Segundo, me dijo: 'Para las vacantes ni amiguismo ni política, elegí idoneidad'. Por último, me dijo: 'Yo quiero que no haya más escándalos en la Justicia'", aseguró el ministro.