Cumpleaños Jaime Ross, el uruguayo que enamora a Argentina

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, repasamos algunas efemérides, y en especial nos detenemos en una: el cumpleaños número 72 del uruguayo Jaime Roos, uno de los artistas más queridos en esta orilla del Río de la Plata.

Recordamos dos de las canciones más importantes de su carrera de un repertorio que ya forman parte también del cancionero popular argentino.

Además, presentamos el micro “Cambalache”, de Gabriel Corona, donde se repasa la vida y la obra del poeta Horacio Ferrer.