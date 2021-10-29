10 月 31 日星期六，世界上最好的球员迭戈·阿曼多·马拉多纳 (Diego Armando Maradona) 将满 61 岁。 出于这个原因，在他去世将近一年后，全国各地都安排了纪念活动，以怀念这位足球运动员，他在世界上备受尊敬，但也备受争议。

这位阿根廷足球明星于 1960 年 10 月 30 日出生在布宜诺斯艾利斯省贫困郊区维拉菲奥里托附近的一所小房子里，在那里他长大并对足球产生热爱。

本周，由于这位世界冠军足球运动员1986年在阿根廷文化中的“巨大影响力”，国家政府宣布他童年时代住过的这座房子为“国家历史名胜”。

在那个地方的草地上，马拉多纳开始在足球方面表现出色。他经历了一个非常贫穷的童年，这决定了他的生活、他的言论和政治支持。

1986年，马拉多纳实现了他在墨西哥赢得世界杯的梦想。全国上下为这位球员的勇敢和领导能力而疯狂。就在民主回归阿根廷三年后，在军民独裁打击了人民之后，整个儿阿根廷被这场历史性的世界杯感动。

马拉多纳于 2020 年 11 月 25 日去世，享年 60 岁，当时在奥利沃斯诊所他成功地接受了头部硬膜下血肿手术，在他离开那里两周后逝世。 他的死震惊了世界。 阿根廷宣布为期三天的哀悼，即使在疫情之下，人们还是走上布宜诺斯艾利斯市的街头，在总统府举行的葬礼上向他作最后的告别。

迭戈将永远活在每一个足球爱好者的心中，超越他个人生活中的争议和偏见。他作为足球运动员的魔力，他已经很经典的格言和反叛已经是阿根廷的一部分（也是全球性的），甚至那些没有看过他比赛的人也知道：一天，足球和力量的宇宙风筝曾让意大利的那不勒斯走向辉煌，它对抗国际足联，并让受伤的阿根廷震动。

制作和网页：西尔瓦娜·阿维拉内达 / 朱利安·科尔特斯

翻译；汲丽娜 Lina Ji