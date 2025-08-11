Cumbre entre Trump y Putin

Donald Trump confirmó que su reunión presencial con Vladimir Putin tendrá lugar en el estado estadounidense de Alaska el próximo viernes. Sobre este tema, el analista internacional, Mookie Tenembaun, adelantó que Trump espera alcanzar un Acuerdo de Paz: "Ya no se plantea una tregua o un cese al fuego".

El mandatario estadounidense también espera que "Rusia se retire de parte de los territorios que tomó de Ucrania, aunque Putin adelantó que no piensa acceder a semejante pedido".

Tenembaun en diàlogo con Viva la Pepa! aseguró que "Putin aceptó hablar con Trump porque teme a las consecuencias secundarias de no aceptar el Acuerdo de Paz: como el bloque de compra de su petróleo o las sanciones que podría imponer Estados Unidos a las naciones que comercialicen con Rusia".