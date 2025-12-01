Cumbre de La Libertad Avanza en Mar del Plata

Mar del Plata volvió a ser el escenario elegido por La Libertad Avanza para mostrar músculo político en territorio bonaerense. En el Gran Hotel Provincial, con la postal clásica de la Bristol de fondo, el espacio que conduce Karina Milei reunió a casi 800 dirigentes para revisar el año legislativo y empezar a ordenar la estrategia del 2026.

El diputado provincial de LLA, Francisco Adorni, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó el mensaje de Karina Milei que "nos convocó a trabajar para el proceso de reelección del presidente en 2027".

Adorni, además, agregño que durante el encuentro "se discutieron estrategias legislativas y la dinámica interna del partido, con el objetivo de que LLA "marque la agenda de cambios" en la provincia".

Tras casi siete horas de debates, el partido difundió un mensaje que sintetizó el espíritu del encuentro: “El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo”. Un cierre a tono con la apuesta libertaria de cara al año que viene.