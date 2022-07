Cumbre de jefes de Estado de Irán, Turquie y La Federación Rusa en Teherán

Como vos sabes, a veces nos gusta poner el ojo en algunos de esos eventos que los medios corporativos pasan de largo a veces deliberadamente en la mayoría de los casos y que revisten importancia geopolítica muy muy importante. Y en este caso como vos anunciabas quería compartirte una reunión importante que se dio esta semana en Irán, en Teherán en su capital donde se reunieron básicamente el presidente de Turquia que ahora básicamente, generalmente la palabra Turquia se dice Turquie no importa en que idioma ellos han establecido que quieren que a su país se los llame de esa manera en todos los idiomas, Turquie, así que ahora cada vez que mencionemos a ese país y su capital en Ankara, lo correcto es que hablemos de Turquie. Estuvo en Teherán el presidente Recep Tayipp Erdogan de Turquie, el presidente de La Federación Rusa Vladimir Putin, y el presidente Ebrahim Raisi de la República de Irán en esa reunión. De qué se trato el tema y la reunión nada mas y nada menos tratar de repasar lo que esta sucediendo sobre todo en el Norte de Siria que es un tema actual complejo en el cual por un lado, hay que recordar que Turquie tiene frontera con Siria y que hay un pueblo, que es el pueblo Kurdo que tiene más de 45 millones de personas, que imaginémonos mas de la totalidad de los argentinos pero que no tienen un país propio son una cultura son un pueblo que esta subdividido en el territorio lo que hoy son otros 4 países, que son básicamente Turquie, Siria, Irán e Irak. El gobierno de Turquie dice que los Kurdos que a partir de una organización política que es el PKK, el partido de los trabajadores del Kurdistán buscan independizarse esta es un perspectiva del gobierno de Turquie que no podemos tomar como cierta, es cierto y es innegable de que tienen ciertas autonomías desde municipios y que hay un movimiento político que de alguna manera no se siente representado por el gobierno central de Ankara en Turquie…Así, de esta forma, comenzaba su relato Sebastián Salgado desde la capital de la provincia de Buenos Aires, en su columna de geopolítica Internacional, en el “Regreso Informativo de la Tarde”

DESCARGAR

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.