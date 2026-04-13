Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó este movimiento de resistencia que reúne expresiones culturales, sociales y simbólicas originadas en el ámbito carcelario argentino.

La cultura tumbera incluye un lenguaje propio, tatuajes y vestimenta específica, dentro y fuera de las rejas, ante esta marginalidad, lo que constiye una forma de identidad colectiva que redefine al delito.

Para analizar la incidencia del acceso de los reclusos a celulares dentro de los penales, lo que les permite seguir organizando crímenes, conversaron con el diputado bonaerense de LLA, Oscar Liberman, quien ha presentado un proyecto de ley para prohibirlo.

“No debería tener que discutirse legislar algo así. Hay que volver a declarar la ilegalidad de un celular dentro del calabozo”.

“Votar este proyecto es prioritario”, admitió.

Liberman presentó la "Ley Rodrigo" para prohibir el uso de celulares personales en cárceles de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca frenar extorsiones y delitos cometidos desde penales, limitando la comunicación a dispositivos controlados, con un máximo de 5 contactos registrados y la instalación de inhibidores de señal.