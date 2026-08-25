"Culpar al artista por su caída es una falta de respeto. Queremos que haya justicia”

La Justicia tucumana determinó que la conducta del cantante fue la causa directa y determinante de la caída que sufrió durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 11 de marzo de 2019 y, por esa razón, negó la demanda impulsada por la familia. A propósito de ello, Nora Briozzo, en "100% Nora", conversó con la hija de Sergio, quien falleció el 15 de mayo de 2020 tras permanecer internado desde el accidente.

El jueves pasado, la justicia tucumana rechazó la demanda de indemnización presentada por los hijos de Héctor Omar Hoffmann, conocido como Sergio Denis, contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el extitular del ente, Raúl Francisco Armisén.

El fallo dictaminó que la causa directa del accidente que terminó con la vida del cantante fue su propia conducta.

Frente a esta resolución judicial, Bárbara Hoffman, una de sus hijas, fundamentó la demanda que impulsaron y los pasos a seguir para exigir justicia.

“Fue muy sorpresivo además de injusto. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta favorable de parte de la justicia tucumana a lo largo de estos siete años que lleva la causa”.

“Leer la sentencia y culpar al artista por su caída es una locura, es una tomada de pelo, es una falta de respeto”, remarcó.

“Estamos trabajando para seguir adelante, queremos que se esclarezca el hecho y que haya justicia por la muerte de mi papá”.

“Fue raro que nunca cerraron las puertas del teatro que siguió funcionando”, dijo, “fueran muchísimas las irregularidades. Hay un respaldo de algún lado que permite que todo esto siga de la misma manera”, concluyó.