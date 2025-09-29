Cuidar el corazón, un desafío pendiente

En el marco del Día Mundial del Corazón, Silvia Maruccio y Diana Constanzo conversaron en Nacional Folklórica con el cardiólogo Diego Echazarreta, Experto en Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y Presidente de la Federación Argentina de Cardiología.

El especialista alertó que casi la mitad de los mayores de 18 años son hipertensos, un 40% tiene colesterol elevado y más de un 30% presenta sobrepeso u obesidad. Además, subrayó la falta de políticas públicas de prevención y la necesidad de concientizar también sobre la salud cardiovascular de las mujeres, especialmente en la perimenopausia y la menopausia