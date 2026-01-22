Cuidados de las mascotas frente al calor y durante las vacaciones

Las altas temperaturas del verano representan un riesgo para la salud de perros y gatos, por lo que veterinarios insisten en extremar los cuidados y planificar con anticipación qué hacer con las mascotas cuando las familias se van de vacaciones.

Silvina Muñiz, médica veterinaria y presidenta de la Asociación de Veterinarios Especializados, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó la importancia de prevenir golpes de calor, garantizar hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol en los horarios de mayor temperatura.

Entre las principales recomendaciones figuran el acceso permanente a agua fresca, espacios ventilados y sombra, paseos en horarios seguros y la prohibición de dejar a los animales dentro de vehículos cerrados. Además, se destaca la necesidad de controles veterinarios previos si las mascotas viajan o quedan al cuidado de terceros.

Los especialistas también advierten sobre cambios en la alimentación, la prevención de parásitos y la actualización del calendario sanitario, especialmente en zonas turísticas donde aumenta el contacto con otros animales.