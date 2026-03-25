Cuidados claves durante el embarazo para la mamá y el bebé

En el Día del Niño por Nacer, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el especialista en Medicina Reproductiva, Ginecología, Obstetricia y Fertilidad sobre la salud y los controles básicos que son necesarios.

“La fecha se fija para tomar conciencia sobre el cuidado de la madre y del bebé desde que es un embrión”, explicó el Dr. Antonio Cattaneo.

Destacó la importancia del consumo de “ácido fólico" previo al embarazo así como otros "complementos vitamínicos”.

El profesional hizo foco en la alimentación y los cuidados nutricionales, también en las señales de alerta que requieren una consulta urgente.

“La primera ecografía se pide al mes del test positivo”, indicó y planteó algunas pautas en el caso de patologías preexistentes que derivan en un embarazo de riesgo.

Enumeró algunos medicamentos que están permitidos, previa consulta médica, y son “caballitos de batalla” en este lapso.

A su vez, advirtió la importancia de “priorizar” la salud emocional de la embarazada, entre otros aspectos sobre los que hizo referencia.