“Cuidado es hablar de un derecho y de un trabajo”

En la columna de género a cargo de Clementina Crisoliti abordamos dos temáticas enlazadas “Nosotras movemos el mundo” y el proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, impulsado por el presidente Alberto Fernández.

Crisoliti dijo que se trata del “tiempo para el cuidado de otros y también del autocuidado, que no está equitativamente distribuido entre hombres y mujeres, las mujeres superan el 70% en esas tareas que no son remuneradas y están naturalizadas: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en esto?”. “Hay que redistribuir los cuidados, no negarlos”, dice la especialista Eleonor Faur.