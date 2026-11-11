Cuidado con las estafas: nuevas modalidades, códigos QR falsos y cómo proteger tu negocio

En su columna en Amnesia, el especialista Ariel Galletti analizó las trampas más frecuentes en el ecosistema digital, desde los códigos QR adulterados en comercios hasta los errores más comunes al transferir dinero.

Entre los puntos más destacados de la charla, Galetti señaló:

Vinilos y códigos QR truchos: Una nueva modalidad detectada en Córdoba consiste en delincuentes que ingresan a locales y pegan vinilos con códigos QR falsos sobre los verdaderos, desviando los pagos de los clientes directamente a cuentas de ciberdelincuentes.

La inmediatez de los pagos: Galetti remarcó que las transferencias y los QR son instantáneos; si el dinero no impacta en el momento al comercio, se debe encender una alerta inmediata.

El peligro de las plataformas de cobro y los comprobantes: Analizó los riesgos de no configurar adecuadamente las pasarelas de pago según el rubro (como ofrecer cuotas sin interés en kioscos) y advirtió sobre errores frecuentes al revisar comprobantes apócrifos.

Herramientas de control: Recordó la importancia de utilizar plataformas seguras, verificar siempre los datos del destinatario y contar con dispositivos propios en el mostrador para validar las transacciones en el acto.

Escuchá la columna completa y reviví todos los consejos de Ariel Galetti para cuidar tus finanzas.