Cuestionan compromiso del Intendente

En comunicación con Nacional Esquel, el referente de "Vecinos en Emergencia" Tomás Pinto, respondió a los dichos de la Directora Municipal de Desarrollo Productivo; Paula Botto, quien afirmara, en referencia al curso de motosierrista, que "no es algo que se pueda habilitar una cuadrilla de corte de leña con una capacitación de dos días". Pinto no sólo expresó sorpresa por estas manifestaciones, sino que mencionó, con algunos detalles, cuales fueron los puntos acordados, como se implementarían y el compromiso del Ejecutivo Municipal en que esa capacitación generaría salida laboral para quienes la hubieren realizado. El referente vecinal dijo que quienes terminaron la capacitación se presentaron a solicitar las tareas acordadas en el Municipio "y no le explicaron que no alcanzaba el curso, cosa que es falsa. Les dijeron que no había trabajo. Nos están mintiendo, nos están usando" resumió Pinto.

El delegado del colectivo vecinal recordó las alternativas de las reuniones mantenidas con las autoridades municipales siendo enfático al afirmar que esos puntos habían quedado "absolutamente claros"; agregando que se aseguró por parte de los funcionarios presentes, que "aquel que haga curso de motosierrista va a tener un trabajo". Según Pinto, repreguntó al Intendente Matías Taccetta sobre esa afirmación y enfatizó que está fue afirmativa por parte del mandatario, "y ahora la Ingeniera (Botto) dice que no es suficiente", se lamentó.

