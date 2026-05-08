Cuentos regionales que preservan la identidad cultural

Las historias populares, los relatos orales y las leyendas del noroeste argentino continúan encontrando nuevos lectores a través de propuestas que buscan preservar la identidad cultural y acercar esas narraciones a las nuevas generaciones.

El periodista y escritor Fabio Pérez Paz visitó el estudio de Radio Nacional Salta y dialogó con el equipo de Korol en el aire sobre la colección "El Duende Amigo", una serie que ya suma 14 ediciones y reúne cuentos, leyendas e historias patrias inspiradas en la tradición oral del norte argentino.

"Lo que tiene Salta es que, a diferencia de los centros urbanos, no se fueron perdiendo los relatos de las tradiciones, las historias y las leyendas; que en otros tiempos los abuelos contaban. En Salta los sostenemos y mantenemos", expresó

Según explicó, el proyecto nació con el objetivo de rescatar relatos transmitidos de generación en generación y adaptarlos a un formato accesible para niños, jóvenes y adultos.

La colección incluye personajes y mitos profundamente arraigados en la cultura popular del NOA, como el duende, la Salamanca, el familiar y otras figuras presentes en las narraciones tradicionales de la región.

"Hay personas que aseguran que vieron y tuvieron encuentros con duendes, y por algo será", dijo.

Paz remarcó que muchas de estas historias forman parte de la memoria colectiva de pueblos y comunidades del interior, aunque con el paso del tiempo algunas comenzaron a perder presencia frente al avance de los consumos digitales y globales.

El escritor compartió algunos de los relatos contados desde una mirada regional, con un lenguaje pensado para despertar curiosidad y fortalecer el vínculo con las raíces culturales.