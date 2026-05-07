Cuenta regresiva para la XIII edición de los Premios PLATINO

El evento más importante del cine y las series de Iberoamérica se llevará a cabo el sábado 9 de mayo para destacar las producciones audiovisuales en español y portugués. Para conocer todo sobre la ceremonia, que se realizará en la Rivera Maya, en México, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el productor para conocer detalles de la ceremonia prevista en la Rivera Maya, México.

Dani Montoya reconoció que “es un orgullo representar a la Argentina, estamos chochos entre conferencias y cóctel, visitando los artistas, es un lujo”.

“Hay mucha expectativa, se hace un año en Madrid y un año en México”, precisó.

“Está todo dispuesto para que sea una fiesta y la gente lo vive así. Todo es perfecto y hermoso, es un orgullo poder comunicar esto”.

Creados en colaboración entre la EGEDA (Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales) y la FIPCA (Federación iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales), cuenta con el apoyo de las academias e institutos de cine iberoamericanos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el desfile de figuras que subirán al escenario para entregar los codiciados galardones.

Entre las personalidades argentinas confirmadas se encuentran China Suárez, Juan Minujín, Stefanía Roitman, Michel Brown, Griselda Siciliani, Nico Furtado, Valeria Mazza, César Troncoso y Andrea Pietra, quienes representarán el talento local ante millones de espectadores.

En el apartado de cine, la película argentina Belén y la española Los domingos encabezan la lista con 11 nominaciones cada una, seguidas por la brasileña O agente secreto con 8, y la española Sirât con 7.

En cuanto a las series, el liderazgo absoluto es para la producción argentina El Eternauta, que acumula 13 nominaciones, seguida de cerca por la española Anatomía de un instante con 12 candidaturas, posicionándose como las grandes favoritas de la noche.

La música también será protagonista con los shows en directo de María Becerra, junto a los internacionales Camilo y Manuel Carrasco.

Además, la emoción llegará al punto máximo cuando Guillermo Francella reciba el PLATINO de Honor, un reconocimiento a su trayectoria que enorgullece a todo el país.