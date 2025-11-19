Cuenta regresiva para la entrega de los Martín Fierro Latino 2025

Las nominaciones abarcan figuras y programas de televisión, radio y streaming de Argentina, Chile, Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos. La gala será el 23 de noviembre y será transmitida en vivo y en directo para todo el continente desde las 21 horas de Argentina.

En diálogo con Nora Briozzo, en Nunca es tarde, el responsable de los Premios, periodista, locutor, editor de Semanario Argentino y de Radio A de Miami, compartió detalles de la ceremonia y de la organización de los Martín Fierro Latino, en su tercera edición.

“Acá estamos en la recta final; las experiencias son generadoras de mejoras y este año arrancamos antes. Estamos ansiosos”.

“Este año participó gente de todos lados, eso generó una movida que emociona”, admitió Oscar Posedente.

"Lleva mucho tiempo la organización, es un premio respetable y respetado por la industria".

La ceremonia final será el domingo 23 de noviembre en el Hotel JW Marriott de Brickell, Miami, y se podrá ver en vivo desde las 21.00, correspondiente a la hora de Argentina, por DNEWS en DIRECTV y por la exclusiva señal DSHOW, dedicada a conciertos y entrevistas, además del canal de YouTube SAMTV MIAMI del Semanario Argentino Miami.