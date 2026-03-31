Cuenta regresiva para Artemis 2, la nueva misión tripulada a la Luna

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/Pablo-de-Leon-1.mp3 La NASA se encuentra en las horas finales de la cuenta regresiva para el histórico lanzamiento de Artemis II, la misión que marcará el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna tras más de medio siglo. El despegue está programado para mañana, miércoles 1 de abril de 2026, a las 19:24 (hora de Argentina), desde la emblemática plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Por este tema, el ingeniero aeroespacial, Pablo de León, en diálogo con 100% Nora, contó que "en esta expedición de diez días no solo pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion, sino que también hará historia por la diversidad de su tripulación".

El equipo, liderado por el comandante Reid Wiseman, incluye a Victor Glover, quien será el primer afroamericano en una misión lunar; Christina Koch, la primera mujer en alcanzar la órbita lunar; y Jeremy Hansen, el primer canadiense en participar en un viaje de esta magnitud.