Cuenta regresiva para "4Refugios", la carrera más técnica de Sudamérica

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, charlamos con Jonatan Antoneda, Miembro de la Subcomisión de Aventura del Club Andino de Bariloche y Director General de la Carrera 4Refugios, que se disputará entre el 20 y 22 de febrero.

En tanto, nuestra Historia que corre tiene como protagonista Marcela Pensa, maratonista, Profesora de Educación Física, integrante de EcoCatarmarca que organiza la carrera Desafío al Cañón de Paclin - LOS TÚNELES – prevista para el 22 de febrero.

Pensa comenzó a correr en pista a los 16 años; lleva 46 maratones cumplidas y admite que “mi pasión son los 42km, fue un amor a primera vista”.

“Es un gran misterio que tiene la distancia, uno pasa por un montón de sensaciones. Es fabuloso estar corriendo". "Correr me dio todo. El running me ha salvado la vida y me ha sanado. Es una comunión conmigo misma”.

Del 20 al 22 de febrero de 2026, 4Refugios es una carrera de trail running que invita a recorrer montañas, bosques autóctonos, filos, cumbres, arroyos y lagunas con vistas incomparables de la Patagonia.

Para Antoneda, “sin duda es la más técnica” de la región y, a partir de esta edición, formará parte del Circuito Internacional de Sky Running.

“Estamos muy contentos de llegar a los 20 años y de involucrarnos dentro de un circuito internacional, es todo un desafío”. “Sky Running es un circuito global, con carreras en todo el mundo de un perfil técnico muy similar a la nuestra, muy dura”. “Una carrera técnica es una carrera de montaña donde los senderos por los que se transita son mayormente de piedra suelta, de la laja, donde tanto las subidas como las bajadas tienen un nivel de dificultad mayor por el terreno y por la inclinación”.

También, Antoneda detalló las seis modalidades que tiene la competencia, los cupos de participantes y adelantó que esta edición tendrá “algunos cambios, mejoras y varias sorpresitas”.

“Van a conocer el lugar más lindo de nuestra Patagonia”, remarcó.