Luis Cucchiaro, referente de los panaderos de Jujuy, expresó que "Hace dos meses que no modificamos la lista de precio, a pesar que aumentó los productos que utilizamos para producir pan, por ejemplo aumento los huevos, la harina, la azúcar, todos los insumos que utilizamos tienen un aumento importante. Hasta ahora no sabemos de alguna reunión para hablar de aumento pero no descartamos que ocurra en algún momento pero no está estipulado por el momento".

