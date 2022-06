Cuba, Venezuela y Nicaragua son excluidas de la Cumbre por EE.UU.

Una vez más EE.UU. imponiendo sus propias condiciones, confundiendo tal vez esto que es ser organizador de un encuentro con tomar decisiones con quienes pueden participar y quienes no es interesante pensar la postura de muchos países latinoamericanos ha generado un encuentro de cierta solidaridad, recordar que la semana que viene se hace lo que es el encuentro continental de los países, La Cumbre de las Américas, hubo algunas que se celebraron en Argentina que se recuerdan mucho cuando estuvo el presidente Chávez, cuando estuvo Busch, estaba Néstor, Lula, estaba Evo si mal no recuerdo, Tabaré estaba por Uruguay y fue aquella vez que le hicieron tan larga la reunión en el estadio de Mar del Plata que Chávez termino gritando eso de Alca, Alca…al carajo. ALCA era aquel organismo que intentaba crear un sistema de libre mercado en todo el continente americano donde lógicamente EE.UU. se iba a llevar la mejor parte de todo eso, abriendo las fronteras de América Latina. Bueno esa fue una Cumbre de las Américas y ahora estamos viendo otra que organiza EE.UU. en su territorio, en la ciudad de Los Ángeles y muy fiel a su estilo el presidente Biden confunde esto de ser organizador con excluir países que dice que bueno, nosotros que somos los organizadores invitamos a todos los países del continente, menos a tres, Cuba, Venezuela y Nicaragua una vez mas excluidos por los EE.UU. ellos tres países sobre todo Cuba tanto años bloqueada económicamente y de alguna manera intenta EE.UU. seguir metiendo presión dando a entender que eso países no se respeta la democracia, vaya uno a saber de que democracia esta hablando EE.UU. que no van a estar participando…de la siguiente forma explica el contexto americano Sebastián Salgado, en su columna de geopolítica internacional, en el Regreso Informativo de la Tarde…

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.