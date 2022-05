Cuba homenageia Guillén na Feira do Livro de Buenos Aires

Cuba homenageou nesta segunda-feira seu Poeta Nacional, Nicolás Guillén (1902-1989), com a apresentação de sua obra na 46ª Feira Internacional do Livro em Buenos Aires, Argentina.

Como parte das atividades para comemorar os 120 anos de seu nascimento e os 75 anos de sua primeira visita a este país sul-americano, Ediciones Sensemayá oferece aos leitores textos como Presença negra na cultura cubana, De que maneira tranquila e À beira-mar das Antilhas navega um barquinho de papel.

Os visitantes também podem acessar algumas das suas obras mais emblemáticas, como Por Nossa America, O popular pombo voador e Sóngoro Cosongo, entre outras.

Desta forma, a Fundação Nicolás Guillén divulga o pensamento e a obra do destacado poeta e jornalista, bem como os valores de equidade e justiça social por ele promovidos.

As atividades também prevém a apresentação do livro Yo soy Fidel, com prólogo de Roberto Fernández Retamar e textos de Elier Ramírez, Katiuska Blanco, Frei Betto e Ignacio Ramonet, entre outros. Além disso, será exibido o filme El Mayor, do diretor Rigoberto López (1947-2019), sobre a vida do patriota cubano Ignacio Agramonte (1841-1873).

Inaugurada em 28 de abril, a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires vai até o dia 16 deste mês e tem Havana como Cidade de Honra Convidada.

