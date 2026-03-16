Cuba confirmó diálogo con EE.UU: "Parece imponerse la negociación y eso abre un momento interesante del país"

El politólogo cubano, activista opositor y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CDTC) Manuel Cuesta Morúa en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional, se refirió al momento que se vive allí y dijo que parece "imponerse la negociación".

"Estamos en la incertidumbre y en el campo de la sorpresa, uno no sabe hasta dónde pueden llegar las circunstancias. Esto obliga a hacerlo con responsabilidad. Lejos del gatillo, parece imponerse la negociación", expresó. En este sentido agregó: "Así sea con fórceps pero llega a la negociación, tiene cierta ironía. Se suponía que un gobierno como el cubano no aceptaba negociaciones bajo presión, y eso es lo que acaba de pasar".

Cuesta Morúa habló de cómo se viven estos días en la isla con los cortes prolongados de luz debido a a la crisis energética que vive Cuba desde principios de 2026 por la falta de importaciones de combustible y también por lo que describió como una función "obsoleta de las termoeléctricas en el país". "Ya deberían haber sido reemplazadas, cambiadas, modernizadas, la más joven tiene 40 años", dijo.