Cuatro estudiantes secundarios desarrollaron una app de aprendizaje para chicos con autismo

Cuatro estudiantes diseñaron “Neurolearning”, una plataforma de juegos didácticos pensada para estimular el aprendizaje de niños neurodivergentes. Micaela Boedner y Julieta Weber del Colegio ORT de Buenos Aires desarrollaron esta aplicación y contaron en Radio Nacional para qué sirve la misma.

"Queríamos llegar con la aplicación a varias personas. Está en la computadora pero se puede jugar por el equipo o con un botonera. De esta manera se estimulan varios sentidos: como el tactil y el auditivo", explicaron.

En el colegio se dan charlas para "empatizar" con diferentes problemáticas que existen hoy en la sociedad. "Nos alentaron a realizar un proyecto para ninos con neurodivergencias, porque no había mucho y esto ayuda", mencionaron.

"Son tutoriales de juegos simples y que son fáciles y entendibles para jugar. Los padres de chicos con TEA nos dieron ayudas para poder empezar nuestro proyecto y falta la instancia final para poder probarlo con los niños", agregaron.