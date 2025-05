Cuatro décadas de "Esperando la carroza", la película que se volvió patrimonio popular

Este año se cumplen cuatro décadas del estreno de 'Esperando la carroza', la comedia dirigida por Alejandro Doria en 1985 que con los años se convirtió en una pieza central del patrimonio cultural argentino. La sátira sobre los vínculos familiares, con diálogos memorables y una galería de personajes inolvidables, ha trascendido generaciones y se ha instalado como un fenómeno de culto.

El director del documental Carroceros, Mariano Frigerio, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que la vigencia de la película no solo está en su guion, sino también en el vínculo afectivo que los espectadores han construido con ella. En su mirada, el fervor que aún despierta la historia de Mamá Cora habla de una identificación profunda con los conflictos que retrata.

"'Esperando la carroza' es de esas películas que uno no sabe cuándo fue la primera vez que la vio. La veía siempre que la pasaban por la tele. Me hice fanático de la peli, pero no sabía que había tanta gente fanática como yo. Hay un fanatismo genuino alrededor de esta película", expresó.