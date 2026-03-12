Cuatro de cada diez argentinos no identifican a ningún dirigente como el principal opositor a Milei

Los números surgen del último sondeo de la consultora Opinaia, de un trabajo realizado entre el 15 y 19 de enero con 1.000 casos y un margen de error de ±3%. La encuesta reflejó que para casi cuatro de cada diez argentinos (39%) no hay en la actualidad ningún dirigente consolidado como el principal opositor al presidente Javier Milei. Más abajo en la consideración de los consultados aparecieron Cristina Kirchner (25%), Axel Kicillof (21%), Sergio Massa (9%) y Myriam Bregman (1%). El analista político y director de dicha consultora Juan Mayol conversó con el equipo de Nicolás Yacoy sobre los resultados de esa encuesta por Radio Nacional.

"Hacemos un trabajo permanente para ver cómo está la situación y las proyecciones de la sociedad respecto a la valoración del gobierno, de los dirigentes, de la oposición y demás. Vimos que a Milei le iría mucho mejor que en las primarias de 2023, donde sacó 30 % y hoy estaría alrededor del 40 %. También muestra el desplome del kirchnerismo, en donde Massa perdería alrededor de 17 puntos", mencionó.

"Hoy Milei está absorviendo gran parte del caudal de votos de lo que era Juntos por el Cambio, además se erosiona la base de apoyo del kirchnerismo. Este espacio está en su piso histórico, sin liderazgo. Cristina Fernández de Kirchner está presa y está inhabilitada de forma perpetua para presentarse. Su hijo no tracciona, y su hijo político, Kicillof, genera ruidos internos", agregó.