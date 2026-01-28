Cuarta luna del Festival Nacional de Folklore

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, continuamos recorriendo los festivales populares de la Argentina, esos encuentros donde la música y la identidad cultural se expresan con fuerza en cada escenario.

En esta oportunidad, repasamos la cuarta noche del Festival Nacional de Folklore, una de las celebraciones más importantes de la música popular argentina, en la provincia de Córdoba, en el centro del país.

A lo largo de la velada pasaron artistas de gran trayectoria y reconocimiento, como Lázaro Caballero, Micaela Chauque, Mariana Carrizo y el dúo Orellana Lucca, quienes ofrecieron presentaciones que combinaron tradición, emoción y un fuerte vínculo con el público.

Esta fue la cuarta noche de las nueve jornadas que conforman el festival, un evento que año tras año reúne a intérpretes consagrados y nuevas voces del folklore, y que se consolida como un espacio central para la difusión de la música popular en todo el país y hacia el mundo.