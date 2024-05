"Cuando uno decide tocar en publico, hay que estudiar todos los días"

Entre sus distintas presentaciones a nivel internacional, Víctor Villadangos se dedica a dar master-classes y no dudó en compartir con la audiencia de Expreso Nacional algunas recomendaciones para aquellos músicos que se están iniciando en una carrera que es larga y exigente. “Yo creo que uno siempre puede hacer sus versiones, el tema es cuán expuesto estás a la crítica ajena” - dijo, en relación a los arreglos y licencias que se dan los músicos a la hora de interpretar. “En los concursos yo recomiendo no ornamentar porque no sabes como lo va a tomar el jurado.” agregó.

“El mundo cambió desde que fui estudiante hasta ahora. Lo que no cambia es que la perseverancia, el estudio, el esfuerzo, el sacrificio eso no se puede saltear. Si no tocas varias horas por día, no vas a dominar bien el instrumento” - dijo Villadangos.