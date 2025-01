"Cuando se termine el juicio con Huracán, volveré a pisar el club"

"El inglés", quien fue jugador emblema, entrenador y presidente de Huracán habló en Pasión Nacional sobre la nostalgia de jugar al fútbol, sus años como técnico y presidiendo al Globo. Además se refirió al juicio que mantiene con el club de Parque Patricios y adelantó cuando volverá a visitar la cancha.

"Estoy en juicio con Huracán desde el 2014, una vez que se termine volveré a la cancha. Y si me dicen algo cuando vuelva, mala suerte. No me interesa mucho. Ya habrá tiempo, vamos a esperar que se defin la situación legal", expresó. Sobre haber sido presidente del club del cual fue idolo, Babington dijo: "Yo sé que en Huracán tuve un reconocimiento, pero cuando uno es presidente se pierde rápidamente la idolatría. Por uno o dos malas decisiones, se lo baja a uno a pasos agigantados. Le está pasando ahora a Riquelme en Boca, de quien escucho críticas feroces".

"Lo mio fue una intención de dirigir al club, porque no podía continuar como técnico por una cuestión de salud. Siento que dejé más cosas postivas que negativas allí", agregó el entrevistado.