Cuando los medios desensibilizan situaciones de violencia

Hace pocas horas, Tamara Paganini, una ex participante de Gran Hermano, se quebró en vivo mientras recordaba la pérdida de sus hijos mellizos.

A propósito de esta situación el equipo de 100 % Nora encabezado por Carla Ruiz conversó con la psicóloga Anabella Serventi quien aseguró que se trata de un proceso de desensibilización de hechos que resultan muy difíciles de asimilar, como la pérdida de familiares, las guerras los hechos de violencia que vemos a diario.

“La muerte de un hijo es una situación muy traumática y difícil de superar y es una marca que queda para toda la vida y la persona que lo sufre debe aprender a convivir con ese trauma toda su vida”.

“Lo que está muy mal en este caso es que nadie la contiene, nadie frena esa situación, nadie la ayuda en el momento en el que ella está iniciando ese relato”.

“La actitud correcta es acercarse mirarla a los ojos y preguntarle qué necesita la persona que está atravesando una situación difícil”.