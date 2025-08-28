¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa?

Las previsiones en materia climatológica advierten mal tiempo para el próximo fin de semana en buena parte del país, con la llegada de una nueva ciclogénesis. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el especialista en climatología del Servicio Meteorológico Nacional.

“La tormenta es un clásico de décadas, tiene parte de mito y parte de realidad, pero es curioso que se suele dar este fenómeno”, indicó José Luis Stella.

"Se están actualizando los pronósticos y hay que estar atentos a los alertas que comenzarán a emitirse esta tarde", advirtió, especialmente en la zona "centro oeste".

La ciclogénesis prevista para este fin de semana parece que mostrará una mayor afectación en materia de lluvias y tormentas sobre el centro-oeste de la Argentina, a diferencia del evento análogo de la semana pasada que tuvo su mayor impacto sobre el Litoral y el norte de Buenos Aires.

Lo que inicialmente en los pronósticos indicaba un sábado pasado por agua, las últimas actualizaciones muestran que las precipitaciones podrían llegar recién en la noche, o tal vez incluso pasada la medianoche.