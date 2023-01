"Cuando investiguen quien hackeó a D'Alessandro, va a estar detrás el PRO"

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos-Buenos Aires), presentó ante la Justicia un escrito en el cual niega haber sido partícipe de la filtración de los chats atribuidos al ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro -quien se encuentra de licencia-, y anticipó que pedirá que se investiguen al menos 26 hechos delictivos que se desprenden de los diálogos que supuestamente mantuvo el funcionario de CABA a través del servicio de mensajería de Telegram. Tailhade se refirió a esta presentación en Radio Nacional y dijo que espera que dichos delitos "se investiguen".

Tailhade expresó que no tuvo participación en la obtención de esos chats, y que posiblemente provengan del mismo PRO. "Ójala se llegue al orígen. Aunque estoy absolutamente seguro que esto se da en el marco de la guerra interna que libran Rodrígue Larreta y Patricia Bullrich", expresó.

"Me tiene sin cuidado la denuncia contra mi porque estoy tranquilo, y no tengo nada que ver con la acusación. Pero es muy díficil confiar en Comodoro Py, donde hay mucho interés que no tiene nada que ver con la justicia", sostuvo el entrevistado.