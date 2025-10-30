"Cuando escribís los personajes de los libros se te meten adentro, queda siempre la sensación de conocerlos"

Viviana Rivero es escritora y abogada. Nació en la ciudad de Córdoba, Argentina, y actualmente reside la mitad del año en su ciudad natal y la otra mitad en Madrid, España. Actualmente está presentando Secretos de Sangre, su última novela publicada y visitó el estudio de Nacional AM 870 para contar todo sobre su proceso de creación y de esta nueva historia de amor .

"Trato el amor en mis libros y lo trato en distintas épocas. Este libro transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, y ese momento hay pensarlo en los personajes con el tiempo tan desesperante que vivieron", contó. Y agregó: "Son dos historias en dos momentos diferentes, aunque se conectan. En la antigua, hay una pareja de un personaje que fue nazi y la chica no. Y en la moderna hay un médico argentino en New York, acusado de ser nazi, que investiga la historia de sus abuelos", adelantó.

Rivero contó cómo fue la investigación que hizo para elaborar este libro: "Descubrí marinos alemanes que vinieron en el Graf Spee, un barco que se hunde en las aguas platenses y su capitán para salvar a los mil chicos que había allí, los trae a Buenos Aires. Esta gente se queda a vivir, porque como Argentina era neutral, las leyes internacionales no les permitía volver a Alemania. Y se quedan a vivir en diferentes partes del país", contó.