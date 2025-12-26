¿Cuándo empieza la ola de calor en el país y qué temperaturas se esperan los próximos días?

La comunicadora meteorológica y vocera del Servicio Meteorológico Nacional Cindy Fernández adelantó cuáles serán las temperaturas que oscilarán los próximos días en el país por Radio Nacional.

"Desde ahora hasta el final del año en Buenos Aires las temperaturas estarán entre los 32 º y los 36 ó 37 grados en la ciudad de Buenos Aires. Las mínimas estarán entre los 19 y 20 grados. Algunas jornadas arrancarán con 24 º, y eso vuelve al calor muy peligroso, porque da muy altas temperaturas para la noche", dijo.

Fernández agregó que estas temperaturas se darán de una manera "generalizada" en el país. "Principalmnete se dará en la franja central de Argentina. Estas temperaturas en el norte son bastante habituales", agregó.