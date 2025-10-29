Cuando Charly García empezó a caminar: «Yendo de la cama al living»

El 28 de octubre de 1982 marcó un antes y un después en la historia del rock argentino: ese día Charly García lanzaba su primer disco como solista, Yendo de la cama al living. Era el punto de partida de su vuelo individual después de las epopeyas colectivas con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

En aquel momento, con la sociedad aún sacudida por las secuelas de Malvinas y un clima cultural en tensión, García eligió transitar un camino más íntimo, crudo y revelador. Las letras oscilaban entre la ironía política ("No bombardeen Buenos Aires"), la fragilidad personal y las metáforas reveladoras de una generación cansada, pero con ganas de cantar.

En Las Horas Oscuras, Leo Acevedo preparó un especial radial que rescata historias inéditas: la dificultad de conseguir estudios, los puentes artísticos que García tejió con músicos que llegaban a su órbita aquella noche simbólica, y la presentación que hizo vibrar la cancha de Ferro, donde el “hijo pródigo del rock” emergía con identidad propia.

Un disco doble: Yendo de la cama al living / Pubis angelical —la segunda parte como banda sonora de la película basada en Manuel Puig— inauguró una seguidilla de obras que harían del ’80 un decenio legendario.