"Cualquier persona creativa debe expresar posibilidades multifacéticas, por eso me gusta desafiarme"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita de la diseñadora y artista, recientemente reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de una trayectoria marcada por la innovación, la creatividad, la proyección internacional del diseño y, en los últimos años, la escultura textil argentina.

Jessica Trosman admitió que esa distinción “es un mimo al alma” y que, cuando le contaron sobre él, “no paré de llorar”.

En un repaso de su vida y trayectoria reconoció que “soñaba con la ropa” y profundizó sobre la influencia de su madre que “me incentivó el ojo y me daba todo lo creativo”; mientras que su padre “que fue visionario y falleció de un cáncer horrible”, le dejó “mucha enseñanza en su cabeza”.

Por otro lado, recordó la conformación junto a Martín Churba de la firma Trosman Churba, “que duró cinco años” y marcó un hito en la escena local e internacional.

La identificó como “una marca transgresora en una época brillante, porque los colores estaban apagados y nosotros le dimos color a la ropa y alegría”.

También, habló de su marca homónima Trosman, por la que fue reconocida por prestigiosos medios especializados como una de las 100 mejores diseñadoras del mundo, y distinguida con premios como las Tijeras de Plata y de Oro, además del Premio Estilo Profesional 2013.

Desde 2019, Trosman se dedica principalmente a la escultura textil y las instalaciones artísticas, investigando nuevas formas y materiales no convencionales.

“No sé si tengo tanto talento sino que soy muy trabajadora y tenaz en lo que hago, siempre me tomo mi puesto como si fuese una empresa”, indicó.

Por último, reconoció que “la escultura es lo que más me encanta” y advirtió que “desmantelé mi pasado para abstraerlo en algo nuevo”.

A propósito de eso, señaló “cualquier persona creativa tiene que expresar posibilidades multifacéticas y por eso me gusta desafiarme”.