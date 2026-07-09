¿Cuáles son los platos típicos de la gastronomía tucumana que no pueden faltar el 9 de julio ?

El reconocido chef e investigador gastronómico Napoleón "Napo" Castellote habló en el programa de Hernán Mundo por Radio Nacional sobre los platos típicos de Tucumán que no pueden faltar en los festejos de este día.

"Es una fecha muy esperada para degustar los platos típicos que demandan estas épocas. Un guiso y las empanadas no pueden faltar y tampoco una bebida como es el vino. Para la tarde las tortas fritas", sugirió.

Sobre las comidas del tiempo de la Independencia, el chef aseguró que el locro ya existía en esos días: "Lo que investigué estaba incorporado en los argentinos. El nombre viene del quechua y significaba algo cocido. Los indígenas lo cocinaban con zapallo, maíz y porotos. Fue evolucionando con la llegada de los españoles. Se incorpora la carne de vaca o la de cerdo. Y también se hacíka pastel de choclo. De postre, arroz con leche y también las empanadas tucumanas".