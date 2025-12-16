Cuáles son los impuestos que se eliminarían si se aprueba la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso no solo incorpora cambios en las reglas del empleo, sino que también incluye una revisión del esquema impositivo nacional con el objetivo de simplificar tributos considerados de baja recaudación. Entre las propuestas figura la eliminación de varios impuestos nacionales que forman parte del extenso entramado fiscal argentino, en medio de un contexto donde las discusiones parlamentarias van más allá del mercado laboral para tocar aspectos clave de la estructura tributaria.

Nadim Argañaraz, consultor económico y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dialogó con Creer o reventar y analizó el componente fiscal de la iniciativa oficial, detallando qué gravámenes quedarían sin vigencia si se aprueba la reforma y cómo esto podría influir en el equilibrio general del sistema impositivo.

La reforma laboral contempla la eliminación de ocho impuestos nacionales considerados de bajo impacto recaudatorio, lo que reduciría la cantidad de tributos federales en vigencia. Entre los gravámenes que dejarían de existir, el relevamiento incluye el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos; al videograma grabado; a los servicios de comunicación audiovisual; a los objetos suntuarios; a vehículos automotores, motos y embarcaciones; a embarcaciones y aeronaves de recreo o deportivas; al seguros; y a la telefonía celular y satelital.