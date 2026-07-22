¿Cuáles son los beneficios para la salud de tener amigos?

En fechas como el Día del Amigo, distintas investigaciones resaltan cómo los vínculos personales impactan positivamente en la longevidad, el bienestar y la prevención de enfermedades. Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la Licencia en Psicología sobre la importancia de la amistad como un factor clave para la salud física y mental a lo largo de toda la vida.

Para la Lic. Anabella Serventi, la amistad “tiene mucho impacto en la salud física como mental” y explicó las distintas aristas que están implicadas en lo vincular.

“Lo más lindo de la amistad es que la podemos celebrar absolutamente todos los días”.

“¿Por qué nos beneficia tener amigos? Cuando tenemos una persona de confianza con la que interactuamos, entrenamos todos nuestros dominios cognitivos: resolvemos problemas, tenemos conversaciones, buscamos novedades, nos animamos a afrontar desafíos, usamos nuestro pensamiento lateral, reducimos el estrés, nos divertimos más”, entre otros aspectos.

“La reciprocidad es clave en los vínculos saludables”, explicó y, por otro lado, advirtió sobre la necesidad de contar con “más espacios de sociabilización”.