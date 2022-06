"Cuando una persona me da mala espina no me equivoco", "Si sueño con algo después termina pasando" esas fueron algunas de las respuestas de nuestras oyentas a la consigna ¿Cuál es tu magia?. Además Vero Lorca le sacó Bandera Roja a los bares incómodos. Por otro lado tuvimos una Entrevista Mafiosa a Marina Mariasch que acaba de lanzar su libro Efectos Personales.

Las Mafiosas con Luciana Peker, Vero Lorca y María Sztajnszrajber, lunes y jueves de 12 a 13hs

